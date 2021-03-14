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Визитеры дня. Российские десантники прибыли в Беларусь: «Нас встретили очень радушно»
14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Для участия в совместных учениях.
В Беларусь прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ, сообщили
Фото Минобороны
Отмечается, что десантники будут участвовать в совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: «К этому учению мы долго готовились. Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно».
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Для участия в совместных учениях.
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