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Николай Лукашенко «привез» 50 секунд призеру Олимпиады по биатлону Новикову
Источник материала: UDF
Снимок 2018 года. Фото: РИА Новости
Николай Лукашенко проехал дистанцию быстрее всех – 6 минут и 15 секунд. Также бежавший на третьем этапе серебряный призер Олимпиады-2010 по биатлону Сергей Новиков из Могилева допустил два промаха и уступил Николаю Лукашенко около 50 секунд,
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Лукашенко-младший проехал дистанцию быстрее всех – 6 минут и 15 секунд.
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