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Лукашенко рассказал, кто подарил ему дорогие часы

14.03.2021 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Напомним, вчера Александр Лукашенко был в «Раубичах», где проходила «Минская лыжня». Во время мероприятия он пообщался с журналистами и выcказался о фильме «Золотое дно». Подробнее мы писали об этом здесь. Кроме того, он заверил, что «никакой роскоши там, где он останавливается, нет», и рассказал, кто подарил ему часы, сообщает его пресс-служба.

В пример Лукашенко привел Припять, куда он обычно приезжает по весне.

— Там база отдыха и деревянный дом, где президент останавливается. Одна часть общественная. Общий зал большой. Моя спальня и детская. Все. Ну что это, дворец? Так он же не мой. Это государственный, — отметил Александр Лукашенко.

Рассказал он и о часах, которые фигурировали в фильме:

— Они уже, наверное, лет 15 эти часы. Скажу вам откровенно, они пусть не парятся, эти часы мне подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев (первый президент Казахстана. — Прим. Onliner).

— И вообще открою вам секрет: ни один президент, я думаю, часы не покупает, если не «крутой», — заявил Лукашенко.

Он пояснил, что на таких крупных мероприятиях, как международные саммиты, хозяин, как правило, дарит гостям те или иные подарки.

— Я поручил, чтобы их выложили все во Дворце независимости в музее (подарки президенту по закону хранятся в резиденции президента). Там — от часов наших «Луч» (это мои первые, еще я кандидатом в президенты был) до вот этих часов, — рассказал Александр Лукашенко. — Пусть не парятся, что кто-то заплатил за эти часы. Ну а по цене вы видели. Они увеличивают в 10—15 раз цену и говорят: ах, как Лукашенко склонен к золоту. Терпеть не могу вот это излишество, золочение.

— Я больше всего переживал, чтобы вы, посмотрев, не сказали: ну а кого мы защищаем? Вот это для меня было самое страшное, — добавил Лукашенко.

Что касается финансовых средств, он пояснил, что имеет в распоряжении так называемый неприкосновенный запас, который аккумулируется годами, на экстренный случай.

— Деньги, которые я использую, ну вот в пандемию — врачам надо доплатить, срочно лекарства купить и прочее. В бюджете не запланированы эти деньги, — сказал Александр Лукашенко. — Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос не в нищете, но в бедности страшной. И я знаю цену каждому рублю.

Лукашенко считает, что авторы фильма зря взялись за эту тему — «видимо, от безысходности».

— Бойтесь этих людей. Вы же видите, как они бросаются на чужую собственность. Вот так они будут управлять страной. Они вот этих наших бизнесменчиков, айтишничков и ипэшничков разденут в течение двух лет. Быстро. Ладно бы раздели да народу дали — в карман себе положат, — заметил он. — Они уже переписали предприятия и поделили. Не дай бог, мы бы их не остановили — сегодня бы жили в другой стране. Вот в чем проблема.

 
 
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Напомним, вчера Александр Лукашенко был в «Раубичах», где проходила «Минская лыжня». Во время мероприятия он пообщался с журналистами и выcказался о фильме...
 
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