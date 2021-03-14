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В помощь красаўцам? Российские десантники уже на вокзале в Минске

14.03.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларусь прилетело около 100 российских десантников

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Российские десантники на вокзале в Минске / Минобороны
Об этом сообщает Минобороны. Это военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Вместе с белорусскими коллегами — одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады — они проведут батальонное тактическое учение на полигоне "Осиповичский".



По словам полковника Романа Самохина, у этому учению армии готовились заранее: 

"Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно", пишет euroradio.fm

С 16 по 19 марта Ульяновской области России пройдёт ещё одно совместное российско-белорусское тактическое учение, посвящённое миротворческой тематике. Белорусские военные прибыли на место 9 марта. В учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники с российской стороны, с белорусской — более 80 военнослужащих. В учении так же будут участвовать два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь прилетело около 100 российских десантников
 
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