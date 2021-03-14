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Главный просчет Кремля

14.03.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Главный просчет Кремля

  • 14.03.2021, 14:24
Главный просчет Кремля

«Стратеги» не учли настроения украинцев, готовых защищать родную землю.

Штаб Операции Объединенных сил опубликовал обращение командующего Объединенных сил Владимира Кравченко по случаю Дня украинской добровольца:

— Дорогие братья и сестры, уважаемые добровольцы!

Восьмой год наше государство находится в состоянии отражение вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Кремлевские "горе-стратеги", начав в марте 2014 года воплощение своих захватнических планов по уничтожению Украины, просчитали вроде бы все, начиная от готовности так называемой "пятой колонны" активно действовать против собственного народа – до разрушенного сектора безопасности государства.

Однако этим планам не суждено быть реализованными.

Эти "стратеги" просчитались в главном – в готовности украинцев с оружием в руках защищать родную землю, и не приняли во внимание тот несокрушимый казацкий дух, что всегда наводил ужас на оккупантов.

14 марта в Украине отмечают День Украинского добровольца.

Главный просчет Кремля – украинцы, готовые защищать родную землю

Эта дата выбрана не случайно: ведь именно 14 марта 2014 года сразу с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом. Вооруженные Силы Украины бок о бок с добровольцами и военнослужащими других военных формирований одними из первых встали на защиту государства, когда враг пришел на нашу землю.

Всего в ходе войны на востоке Украины участвовали почти 40 добровольческих батальонов. Подавляющее большинство из них впоследствии перешли в состав Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

К большому сожалению, во время боевых действий на востоке государства немало лучших сынов украинского народа отдали свою жизнь за светлое будущее Родины.

Украинские добровольцы – это символ героизма, патриотизма и отваги.

Благодарю вас за стойкость и мужество в борьбе с московскими оккупантами.

Слава Украине!

Героям Слава!

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