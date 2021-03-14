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Российский журналист: Лукашенко уже нет

14.03.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Российский журналист: Лукашенко уже нет

  • 14.03.2021, 14:18
Российский журналист: Лукашенко уже нет
Фото: ТАСС

Особенно в душах молодежи.

Александр Лукашенко формально продолжает оставаться у власти, но на самом деле нельзя сказать, что он удержался. Хотя реальный шанс сохранить лицо у него был. Такое мнение высказал известный российский журналист Андрей Караулов в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

По его словам, после танков и картинки с сыном с автоматами (хоть и без рожков) в душах многих людей Лукашенко уже нет. Особенно это касается молодежи.

Однако, если бы Александру Григорьевичу сказали об этом в конце июля прошлого года, он бы просто посмеялся, заметил журналист.

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