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Стратегический бомбардировщик США впервые приземлился в Польше
Источник материала: Хартия'97
Стратегический бомбардировщик США впервые приземлился в Польше
Фотофакт.
Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer впервые осуществил посадку на авиабазе в Польше.
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Бомбардировщик приземлился на 33-й польской авиабазе вблизи городка Повидз для дозаправки.
Дозаправка впервые в Европе производилась при включенных двигателях и без выхода экипажа с тем, чтобы самолет как можно скорее вернулся в небо для выполнения нового задания.
В ходе полета над Центральной Европой B-1B также взаимодействовал со шведскими истребителями JAS-39 Gripen, датскими и польскими F-16.
B-1В также выполнял дозаправку в воздухе с помощью британского самолета-заправщика Stratotanker KC-135.
"Концепция быстрой дозаправки в Польше говорит сама за себя. Наши бомбардировщики после выполнения миссии могут вылететь в любое время и в любое место", - сказал генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе.
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