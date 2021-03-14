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Стратегический бомбардировщик США впервые приземлился в Польше

14.03.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стратегический бомбардировщик США впервые приземлился в Польше

  • 14.03.2021, 14:13
  • 1,108
Стратегический бомбардировщик США впервые приземлился в Польше
Иллюстрационное фото

Фотофакт.

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer впервые осуществил посадку на авиабазе в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте командования ВВС США в Европе.

Бомбардировщик приземлился на 33-й польской авиабазе вблизи городка Повидз для дозаправки.


Дозаправка впервые в Европе производилась при включенных двигателях и без выхода экипажа с тем, чтобы самолет как можно скорее вернулся в небо для выполнения нового задания.

В ходе полета над Центральной Европой B-1B также взаимодействовал со шведскими истребителями JAS-39 Gripen, датскими и польскими F-16.

B-1В также выполнял дозаправку в воздухе с помощью британского самолета-заправщика Stratotanker KC-135.

"Концепция быстрой дозаправки в Польше говорит сама за себя. Наши бомбардировщики после выполнения миссии могут вылететь в любое время и в любое место", - сказал генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе.

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