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Премьеры стран Балтии: Необходимо поддерживать белорусов не только на словах, но и на деле

14.03.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Премьеры стран Балтии: Необходимо поддерживать белорусов не только на словах, но и на деле

  • 14.03.2021, 14:01
Премьеры стран Балтии: Необходимо поддерживать белорусов не только на словах, но и на деле
Фото: «Радыё Свабода»

Белорусский вопрос должен быть приоритетом повестки дня Евросоюза.

О необходимости продолжения поддержки белорусского народа не только на словах, но и на деле было заявлено на переговорах глав правительств Латвии, Литвы и Эстонии в рамках Балтийского совета, сообщила пресс-служба литовского кабинета (Вильнюс председательствует в совете в 2021 году), пишут naviny.online.

Во встрече, которая прошла в дистанционном формате, участвовала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По мнению премьер-министров, необходимо сохранить белорусский вопрос приоритетом повестки дня Евросоюза.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила также, что ее страну не устраивает ход выполнения рекомендаций по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС. Она напомнила о выводах Еврокомиссии относительно недопущения на рынок ЕС энергии, выработанной на небезопасных электростанциях.

На переговорах было подчеркнуто, что АЭС под Островцом препятствует синхронизации энергосистем стран Балтии и других членов ЕС, а также развитию местных мощностей по выработке электроэнергии, переходу на чистую энергию и климатически нейтральную экономику.

По словам Шимоните, Литва ценит политическое обязательство Латвии и Эстонии отказаться от импорта белорусской электроэнергии, однако необходима новая методика торговли электроэнергией (трехсторонняя вместо двусторонней), чтобы максимально препятствовать ее поступлению с БелАЭС.

Глава литовского кабинета также отметила, что Восточное партнерство вновь должно стать стратегическим приоритетом ЕС, а не инструментом технократического сотрудничества.

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Белорусский вопрос должен быть приоритетом повестки дня Евросоюза.
 
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