Источник материала: Хартия'97

Reuters: Администрации Байдена не удается установить контакт с руководством КНДР 14.03.2021, 13:53

Активного диалога между Вашингтоном и Пхеньяном нет уже более года.

Попытки администрации президента США Джозефа Байдена наладить контакт с руководством КНДР по дипломатическими каналам пока не увенчались успехом.

«Попытки связаться с правительством Северной Кореи по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке, предпринимались с середины февраля. На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна», - рассказал Reuters один из высокопоставленных чиновников в Белом доме.

Установить контакт пытались и через миссию Организации Объединенных Наций в Пхеньяне. Так же без особых успехов.

По словам представителя администрации Байдена, активного диалога между США и Северной Кореей нет уже более года, несмотря на многочисленные попытки Вашингтона наладить контакт.

В Белом доме отказываются строить предположения о том, как молчание Пхеньяна повлияет на ревизию политики Соединенных Штатов в отношении КНДР. Пересмотреть ее в Вашингтоне планируют в течение месяца.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключал введения новых санкций против Северной Кореи в ответ на активизацию Пхеньяном программы разработки ядерного оружия.

Президент Джо Байден унаследовал от своего предшественника затяжную, но до сих пор нерешенную северокорейскую проблему.

Шоу-дипломатия, выбранная Дональдом Трампом в отношениях с лидером КНДР, не приблизила две страны к денуклеаризации Корейского полуострова, а стала для Ким Чен Ына хорошим трамплином для выхода на международную арену. И хотя саммит в Ханое стал для него глубоким разочарованием, а подыгрывание Трампу в демонстрации «хороших межличностных отношений» так и не обернулось хотя бы частичным снятием санкций взамен на отдельные уступки в реализации ядерной программы, свои выводы северокорейский лидер сделал.

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