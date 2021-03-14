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По числу «лучших университетов» Беларусь уступает всем соседям

14.03.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

По числу «лучших университетов» Беларусь уступает всем соседям

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  • 14.03.2021, 13:44
По числу «лучших университетов» Беларусь уступает всем соседям

Заверения о высоком качестве белорусского высшего образования не совсем согласуются с действительностью.

Эксперты Theworldmaps наложили данные рейтинга лучших университетов QS World University Rankings 2020 на карту Европы, чтобы посмотреть, в каких странах «лучших университетов» больше, сообщает thinktanks.by.

Данный рейтинг определяет 1000 лучших университетов мира.


Выяснилось, что в Беларуси вузов, входящих в рейтинг QS World University Rankings всего два. Тогда как в России их 28, в Польше 15, в Украине 6, в Литве 4, а в Латвии 3.

Ведущий белорусский вуз – БГУ, занимает в рейтинге 317-е место, опережая вузы Польши, Литвы, Латвии и Украины. Однако количество «качественных» вузов в этих странах больше.

Лучшие университеты Европы (по данным QS World University Rankings) :

1. (5-е место в мировом рейтинге) Оксфордский университет

2. (6-е место) Швейцарский федеральный технологический институт

3. (7-е место) Кембриджский университет

4. (8-е место) Имперский колледж Лондона

5. (10-е место) Университетский колледж Лондона

...

(74-е место) Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

(317-е место) Белорусский государственный университет

(477-е место) Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

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Заверения о высоком качестве белорусского высшего образования не совсем согласуются с действительностью.
 
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