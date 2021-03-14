Источник материала: Хартия'97

Парижский дом моды будет шить сумки из грибов вместо кожи 2 14.03.2021, 13:27

Hermes продолжает экспериментировать в поисках альтернативы натуральной коже.

Дом моды Hermès сосредоточился на развитии идей этичной моды и экологичности. В рамках этого направления он представил новый материал, из которого выполнена модель дорожной сумки Victoria. Это натуральный кожзаменитель, созданный на основе грибов, пишет «Новое время» .

Чтобы создать такой материал, Hermès объединил усилия с компанией MycoWorks. Этот стартап из Сан-Франциско нашел способ, который позволяет превратить «мицелий, сеть нитей из корневой структуры грибов, в материал, имитирующий свойства кожи».

Такой материал может стать прекрасной альтернативой для так называемой экокожи, которая на самом деле является полностью искусственным материалом, загрязняющим окружающую среду, так как не подвержена разложению.





Сумки Victoria появятся в продаже не ранее конца 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .