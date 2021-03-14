ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парижский дом моды будет шить сумки из грибов вместо кожи

14.03.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Парижский дом моды будет шить сумки из грибов вместо кожи

2
  • 14.03.2021, 13:27
Парижский дом моды будет шить сумки из грибов вместо кожи

Hermes продолжает экспериментировать в поисках альтернативы натуральной коже.

Дом моды Hermès сосредоточился на развитии идей этичной моды и экологичности. В рамках этого направления он представил новый материал, из которого выполнена модель дорожной сумки Victoria. Это натуральный кожзаменитель, созданный на основе грибов, пишет «Новое время».

Чтобы создать такой материал, Hermès объединил усилия с компанией MycoWorks. Этот стартап из Сан-Франциско нашел способ, который позволяет превратить «мицелий, сеть нитей из корневой структуры грибов, в материал, имитирующий свойства кожи».

Такой материал может стать прекрасной альтернативой для так называемой экокожи, которая на самом деле является полностью искусственным материалом, загрязняющим окружающую среду, так как не подвержена разложению.


Сумки Victoria появятся в продаже не ранее конца 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Hermes продолжает экспериментировать в поисках альтернативы натуральной коже.
 
Новости дня
Новости разные
 
Визитеры дня. Российские десантники прибыли в Беларусь: «Нас встретили очень радушно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by