5 ежедневных привычек, которые вредят вашим волосам

Источник материала: Tut.by

Иногда бывает так, что даже дорогие профессиональные средства не помогают справиться с внезапно возникшей проблемой: сухость, ломкость, выпадение. Оказывается, ряд вполне безопасных на первый взгляд ежедневных привычек может существенно ухудшить состояние ваших волос. И речь не только о регулярной сушке феном на предельных температурах.



Kasia Serbin, unsplash.com

Шерсть

Шерстяной свитер, шарф или пальто хороши в холода, но, к сожалению, шерсть накапливает статическое электричество, края такой одежды постоянно цепляют волосы, что ведет к их повреждению. А уж если ваши волосы любят запутываться — пиши пропало. К вечеру под воротником шерстяного свитера можно обнаружить профессиональный дред.

Кондиционеры и маски, наносимые на корни и кожу головы

Запомните, эти средства предназначены для работы на волосах, но ни в коем случае не на коже головы (если на средстве не указано обратное). Привычка втирать кондиционеры и маски в кожу головы дает, во-первых, эффект постоянно грязной головы, во-вторых, забивает поры кожи и нарушает воздухообмен. Наносите эти средства только на саму длину волос, отступая 10-15 сантиметров от корней, и на кончики.



Adrian Fernández, unsplash.com

Любовь к тунцу

Тунец хорош всем, кроме того, что в очень больших количествах накапливает ртуть. Соответственно, регулярное употребление тунца (в любом виде) может привести к накоплению этого токсичного металла в вашем организме. Помимо других серьезных проблем со здоровьем, это ведет к выпадению волос.

Тугие прически и резинки

Во-первых, туго затянутые косы и хвосты вредят коже головы и нарушают микроциркуляцию крови. Во-вторых, они пережимают сами волосы, что при частом использовании ведет к их ломкости.



Tamara Bellis, unsplash.com

Слишком частое использование сухих шампуней

Как сос-средству сухому шампуню нет равных, но привычка «поливаться» им постоянно ведет к нарушению функционирования кожи головы. Сухость, шелушение, перхоть. И как следствие — истончение и выпадение волос. Так что не усредствуйте с этим средством чрезмерно.