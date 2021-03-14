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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автогиганты бросили вызов Tesla. Компания теряет рынки Доля Tesla в прошлом году составляла около 79%, а в феврале снизилась до 69%.

Долю рынка у Tesla в Азии отвоевывает американская компания Ford Motor Co., недавно выпустившая свой первый электрический кроссовер Mustang Mach-E. В Европе, на крупнейшем в мире рынке электрокаров, автоконцерн Volkswagen AG (VW) обогнал Tesla в прошлом году.Доля Tesla в прошлом году составляла около 79%, а в феврале снизилась до 69%. При этом на долю Mustang Mach-E пришлось 12% всех полностью электрических транспортных средств, поставленных в США в прошлом месяце.Клиенты в Западной Европе зарегистрировали около 98 тысяч автомобилей Tesla в 2020 году, что примерно на 11% меньше, чем в 2019 году, в то время как общее количество регистраций полностью электрических транспортных средств увеличилось более чем вдвое. Доля Tesla на рынке упала примерно до 13% в 2020 году с примерно 31% годом ранее.Хотя конкурентам и удалось пробиться на некоторые рынки, бизнес Tesla продолжает расти. В прошлом году компания продала почти полмиллиона автомобилей по всему миру, что более чем на треть превышает показатель 2019 года.