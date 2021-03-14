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«Минск-Новости»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помогут справиться с бессонницей, ревматизмом и мигренью. Чем хороша кототерапия Это явление было открыто в Лондонском институте лечебных методов воздействия на человека.

Кототерапия официально признана во многих странах. Домашние питомцы помогут справиться с тревогой, бессонницей, ревматизмом или мигренью — все благодаря электромагнитному биополю, которое создается вокруг них. Это явление было открыто в Лондонском институте лечебных методов воздействия на человека. Во время проведения одного из обычных экспериментов в лаборатории появилась кошка Марта. Когда она проходила мимо генератора токов низкой частоты, все датчики начали зашкаливать. Ученые, проведя ряд измерений, выяснили, что Марта обладает очень сильным электромагнитным полем. А в медицине довольно распространена практика лечения различных хронических воспалительных заболеваний токами низкой частоты. Но лучше, да и дешевле использовать для этого котиков.Чтобы проверить целительные способности мурлык, был проведен эксперимент. Людей с хроническими заболеваниями разделили на две группы: одних лечили низкочастотными токами, других — с помощью кошек. Результаты удивили: в первой группе выздоровели примерно 60 % пациентов, а вот во второй — все.Благодаря пушистой шерсти у кошки вырабатываются низкочастотные токи, а трение волосков друг о друга способствует возникновению электрического поля. Токи воздействуют на очаги воспаления в организме человека и убивают болезнетворные бактерии. Кототерапия широко используется при лечении умственно отсталых детей, пациентов с расстройствами психики, сердечными заболеваниями. А еще помогает избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, справиться со стрессом и улучшить кровоснабжение.Даже мурлыканье домашних питомцев может оказать целительное воздействие. Это работает как ультразвуковая терапия. Мурчание пушистых лекарей — набор колебаний частот от 27 до 44 герц, влияющих на активизацию защитно-иммунных сил человеческого организма. Врачи установили, что амплитуда звуковых колебаний ускоряет процесс сращивания костей, положительно действует на психику и нервную систему. Согласитесь, когда котик лежит у вас на коленях и тихо мурлычет, на душе становится спокойно, проблемы не кажутся такими важными и срочными. Кроме того, звуки этого диапазона стимулируют мозговое кровообращение, нормализуют давление и сердечный ритм. Итог — отличная профилактика инфаркта и инсульта, которым способствуют хронический стресс и высокое артериальное давление.Кошки могут помочь справиться с гриппом, ангиной и простудой. Когда хозяин заболел, питомцы часто укладываются в ногах, а обязательное условие для выздоровления — держать ноги в тепле. Положительные эмоции от контакта с пушистиком ускоряют процесс выздоровления.Четвероногие лекари помогают справиться с одиночеством и, как следствие, с депрессией. Как бы грустно и тоскливо ни было, при одном взгляде на домашнего любимца становится чуточку легче. А все благодаря особому гормону — окситоцину, который лучше любого антидепрессанта расслабляет и мешает выработке гормона стресса кортизола.А не вредит ли такая терапия самим питомцам? Биологи утверждают, что кошкам важно время от времени получать отрицательный заряд. Поэтому их часто можно увидеть лежащими на работающих компьютерах, стиральных машинах или рядом с телевизором. Все эти приборы излучают отрицательные электромагнитные колебания. Если мурлыке необходимо поглощение небольшого количества отрицательной энергии, то человеку, чтобы выздороветь, как раз нужно избавиться от нее. Конечно, заставить котика лечить невозможно. Домашние питомцы чувствуют отношение к себе, поэтому важно, чтобы существовала сильная привязанность животного к человеку.В Беларуси кототерапию, к сожалению, не практикуют. Так что пока пушистые доктора лечат только своих хозяев в домашних условиях.