Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В минском Зеленом Луге опять проблемы с водой На время восстановительных работ организован подвоз воды.

Ориентировочно в 10.00 в результате повреждения трубопровода холодного водоснабжения в районе дома N37 на ул. Мирошниченко, произошло взмучивание в подоваемой потребителям воде. С проблемой столкнулись жители домов N11,27,29,31,37,47 на ул. Мирошниченко и дома N20 на ул. Гамарника 20,«Минск-Новости».На время восстановительных работ организован подвоз воды. Автоцистерны размещены в 2 точках: ул. Мирошниченко, 27 и 47.В «Минскводоканале» добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего устранения проблемы.