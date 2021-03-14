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В минском Зеленом Луге опять проблемы с водой

14.03.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жители Зеленого луга сообщают о том, что из водопроводных кранов в их квартирах течет грязная коричневая вода.

В минском Зеленом Луге опять проблемы с водой

Ориентировочно в 10.00 в результате повреждения трубопровода холодного водоснабжения в районе дома N37 на ул. Мирошниченко, произошло взмучивание в подоваемой потребителям воде. С проблемой столкнулись жители домов N11,27,29,31,37,47 на ул. Мирошниченко и дома N20 на ул. Гамарника 20, сообщает «Минск-Новости».

На время восстановительных работ организован подвоз воды. Автоцистерны размещены в 2 точках: ул. Мирошниченко, 27 и 47.

В «Минскводоканале» добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего устранения проблемы.
 
Теги: Минск
 
 
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На время восстановительных работ организован подвоз воды.
 
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