|
В минском Зеленом Луге опять проблемы с водой
Источник материала: UDFЖители Зеленого луга сообщают о том, что из водопроводных кранов в их квартирах течет грязная коричневая вода.
Ориентировочно в 10.00 в результате повреждения трубопровода холодного водоснабжения в районе дома N37 на ул. Мирошниченко, произошло взмучивание в подоваемой потребителям воде. С проблемой столкнулись жители домов N11,27,29,31,37,47 на ул. Мирошниченко и дома N20 на ул. Гамарника 20,
На время восстановительных работ организован подвоз воды. Автоцистерны размещены в 2 точках: ул. Мирошниченко, 27 и 47.
В «Минскводоканале» добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего устранения проблемы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На время восстановительных работ организован подвоз воды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)