Источник материала: UDF



Владимир Жириновский

«Почему 80 % за него?»

«С какой стати 26 лет один человек у власти, даже если было бы все хорошо?»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жириновский: Лукашенко давно «должен был отойти в сторону и дать дорогу другим кандидатам» «С какой стати 26 лет один человек у власти, даже если было бы все хорошо?» - возмутился лидер ЛДПР.

Кремль сейчас опасается того, что Запад поможет осуществить в РБ «украинский вариант». Политик считает, что белорусский вопрос можно решить вхождением республики в состав РФ 6-ю губерниями., как ранее сообщалось, после выборов главы государства в Беларуси пришел к белорусскому посольству, чтобы высказать свое отрицательное отношение к действующей власти в нашей республике.Во время стрима на ютюб-канале Жириновский пояснил, что его «возмутила цифра за Лукашенко». Жириновский вопрошал:Лидер ЛДПР заметил, что после выборов он видел реакцию белорусского народа. Российский политик пояснил свою позицию:Жириновский считает, чтодавно «должен был отойти в сторону и дать дорогу другим кандидатам».Также глава ЛДПР указал на отсутствие многопартийности в Беларуси.