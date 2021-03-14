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Жириновский: Лукашенко давно «должен был отойти в сторону и дать дорогу другим кандидатам»

14.03.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жириновский: Лукашенко давно «должен был отойти в сторону и дать дорогу другим кандидатам»
Владимир Жириновский
Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о том, что Российская Федерация вынуждена пока поддерживать Александра Лукашенко.

Кремль сейчас опасается того, что Запад поможет осуществить в РБ «украинский вариант». Политик считает, что белорусский вопрос можно решить вхождением республики в состав РФ 6-ю губерниями.

Владимир Жириновский, как ранее сообщалось, после выборов главы государства в Беларуси пришел к белорусскому посольству, чтобы высказать свое отрицательное отношение к действующей власти в нашей республике.

Во время стрима на ютюб-канале Жириновский пояснил, что его «возмутила цифра за Лукашенко». Жириновский вопрошал:

«Почему 80 % за него?»


Лидер ЛДПР заметил, что после выборов он видел реакцию белорусского народа. Российский политик пояснил свою позицию:

«С какой стати 26 лет один человек у власти, даже если было бы все хорошо?»


Жириновский считает, что Александр Лукашенко давно «должен был отойти в сторону и дать дорогу другим кандидатам».

Также глава ЛДПР указал на отсутствие многопартийности в Беларуси.
 
 
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«С какой стати 26 лет один человек у власти, даже если было бы все хорошо?» - возмутился лидер ЛДПР.
 
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