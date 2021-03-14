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Жириновский: Лукашенко давно «должен был отойти в сторону и дать дорогу другим кандидатам»
Источник материала: UDF
Владимир Жириновский
Кремль сейчас опасается того, что Запад поможет осуществить в РБ «украинский вариант». Политик считает, что белорусский вопрос можно решить вхождением республики в состав РФ 6-ю губерниями.
Владимир Жириновский, как ранее сообщалось, после выборов главы государства в Беларуси пришел к белорусскому посольству, чтобы высказать свое отрицательное отношение к действующей власти в нашей республике.
Во время стрима на ютюб-канале Жириновский пояснил, что его «возмутила цифра за Лукашенко». Жириновский вопрошал:
«Почему 80 % за него?»
Лидер ЛДПР заметил, что после выборов он видел реакцию белорусского народа. Российский политик пояснил свою позицию:
«С какой стати 26 лет один человек у власти, даже если было бы все хорошо?»
Жириновский считает, что Александр Лукашенко давно «должен был отойти в сторону и дать дорогу другим кандидатам».
Также глава ЛДПР указал на отсутствие многопартийности в Беларуси.
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«С какой стати 26 лет один человек у власти, даже если было бы все хорошо?» - возмутился лидер ЛДПР.
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