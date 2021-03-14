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Аналитик предсказал обвал курса доллара к концу апреля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как отметил эксперт в рамках беседы с
Аналогичную судьбу предрек Андрей Кузнецов и евро. Курс последнего, по мнению специалиста, не перешагнет отметку в 85 рублей и 45 копеек в течение апреля.
При этом отмечается, что на фоне повышения цен на нефтепродукты отечественная валюта продолжает укреплять свои позиции. В плюс рублю пойдет и начало налогового периода, включая выплаты по НДС, ожидающиеся в будущем месяце.
По оценкам Кузнецова, санкции Запада продолжают препятствовать укреплению российской валюты. Если бы не они, то курс евро и доллар мог бы составлять 78 и 68 рублей соответственно.
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Аналогичную судьбу предрек Андрей Кузнецов и евро.
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