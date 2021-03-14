ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь заняла 10-е место в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

14.03.2021 15:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские биатлонисты заняли десятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Нашу команду представляли Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Максим Воробей и Антон Смольский. В пассиве нашей сборной один штрафной круг и 12 дополнительных патронов, пишет sport.tut.by
Победу же одержала команда Норвегии (Экхофф, Олсбю-Ройзеланд, Т. Бё, Й. Бё), которая более минуты выиграла у Италии (Виттоцци, Вирер, Виндиш, Хофер). Бронзу завоевали шведы (Э. Оберг, Магнуссон, Нелин, Понсилуома).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские биатлонисты заняли десятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стратегический бомбардировщик США впервые приземлился в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by