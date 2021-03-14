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Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств

14.03.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

знакомств. " data-media-descr="Кража банковских данных, свидания в поддельных ресторанах и фейковые инвестиции: главные схемы обмана в сервисах для знакомств. Почему приложения не справляются с мошенниками, а государство не может их наказать? " data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">
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Не верю! Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств.

Об основных схемах мошенников, а так же методах борьбы и защиты рассказал Антон Долгалев - руководитель отдела защиты от цифровых рисков ведущей международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB. 

© Sputnik
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Теги: знакомства
 
 
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Кража банковских данных, свидания в поддельных ресторанах и фейковые инвестиции: главные схемы обмана в сервисах для знакомств. Почему приложения не справляются с...
 
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