Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Не верю! Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств. знакомств. " data-media-descr="Кража банковских данных, свидания в поддельных ресторанах и фейковые инвестиции: главные схемы обмана в сервисах для знакомств. Почему приложения не справляются с мошенниками, а государство не может их наказать? " data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">

Об основных схемах мошенников, а так же методах борьбы и защиты рассказал Антон Долгалев - руководитель отдела защиты от цифровых рисков ведущей международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB.

2:41 Математик подсчитал сколько в среднем нужно свайпов в Tinder, чтобы удачно сходить на свидание.

7:21 Девушка с сайта знакомств через несколько месяцев общения предложила выгодно инвестировать в криптовалюту. Парень вложил все свои деньги (и деньги семьи), и…

12:27 Богатые тоже плачут: как злоумышленники из сервиса для знакомств украли аккаунт у известной селебрити.

19:10 Почему приложения не справляются с фейковыми аккаунтами мошенников? Основные уловки злоумышленников и способы себя защитить.

26:20 Билеты в несуществующий кинотеатр, бронирование столика в фейковом кафе, поддельные рестораны и гигантские счета в кальянных: самые популярные мошеннические схемы.

35:45 История о ресторане "О, вино!", в который девушки зазывали из Tinder. Скрытые переводы: как оплачивая билет за 1000 рублей, можно расстаться со всеми деньгами на карте.

45:25 Что делать, если вы столкнулись с вымогательством. Психология мошенника: почему не стоит платить злоумышленникам, если вас шантажируют.

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