Минчанин получил жировку больше чем на 750 долларов в пересчете. Почему вышла такая сумма

Источник материала: Tut.by

Некоторые белорусы, получив январские жировки, удивились выставленным счетам, которые увеличились вследствие повышения тарифов на многие ЖКУ, а также роста расходов на отопление из-за холодной зимы. Читатели поделились с нами своими жировками, сумма к оплате в одной из них особенно удивила. Так, за двухкомнатную квартиру в Минске площадью 70 квадратных метров за январь вышло почти 2000 рублей. Сумма удивила в том числе и собственника жилья, он попытался разобраться, почему выставили такой счет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минчанин Игорь (имя изменено. — Прим. TUT.BY) прислал фотографию своей жировки за январь. За «двушку» почти 70 квадратных метров вышла сумма 1980 рублей с округлением. Если перевести в валюту по самому выгодному курсу покупки доллара в банках (2,598 рубля), то получится около 760 долларов.

— В квартире никто не зарегистрирован. Но до этого несколько лет без прописки максимальная сумма не превышала 170 рублей. К тому же в квартирах побольше метражом, в которых также никто не прописан, платежи за январь этого года не превышали 200 рублей, — рассказывает Игорь. — Началось все с ноября прошлого года — пришла жировка на 390 рублей, в ЖРЭУ не могли дать точного ответа, откуда такие суммы, перенаправили в «Минскводоканал». За декабрь пришла примерно такая же жировка. За ноябрь и декабрь выставили по 60 кубометров воды. Тогда сказали, что из-за того, что не менял вовремя счетчики. Поменял счетчики, за январь пришла жировка на такую сумму. В ЖРЭУ специалист сказала, что я якобы отношусь к незанятому в экономике населению, хотя я студент.

Больше всего в январской жировке потянули холодная вода, подогрев воды и канализация. К примеру, в жировке значится 162 кубометра холодной воды, за это насчитали 315 рублей. За подогрев воды (больше 0,73 Гкал) выставили счет почти в 1300 рублей. Отопление потянуло чуть больше 120 рублей.

— Дом сдан около 3 лет назад. В квартире никто не проживает. «Налить» столько воды никто не мог, — отмечает Игорь.

В итоге он оплатил счет, чтобы коммунальники не насчитывали пеню. Она, к слову, солидная — 0,3% от суммы за каждый день просрочки. То есть это больше чем 100% годовых.

Что говорят в «Минскводоканале»

В «Минскводоканале» напоминают, то плата за техобслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение, горячее водоснабжение, если в квартире никто не зарегистрирован, как в случае с Игорем, вносится по экономически обоснованных тарифам. В организации уточняют, что если вовремя не подавать фактические показания воды, то показания берутся по среднему объему водопотребления за два предыдущих месяца.

В организации также пояснили, что делают, если при проверке счетчиков специалисты обнаружат заметное превышение фактических данных над оплаченными.

«В случае выявления в процессе сверки показаний приборов индивидуального учета превышения объемов коммунальных услуг, фактически оказанных плательщику ЖКУ по показаниям приборов индивидуального учета расхода холодной, горячей воды, электрической и тепловой энергии, газа, над оплаченными объемами этих услуг плательщики ЖКУ осуществляют доплату разницы между фактически оказанными и оплаченными объемами коммунальных услуг», — уточняют в «Минскводоканале».

Игорь говорит, что в ЕРИП оплачивал счета по выставленной сумме. Это подтверждают и в «Минкводоканале».

Недавно в квартире Игоря заменили счетчики на воду. «Согласно акту замены приборов индивидуального учета расхода воды 26 января работниками УП „Минскводоканал“ сняты фактические показания расхода холодной воды — 230 кубических метра, горячей воды — 301 кубический метр, — уточняют в „Минскводоканале“. — Разница между фактическими и оплаченными объемами расхода холодной и горячей воды по приборам индивидуального учета расхода воды составила: холодная вода — 150 кубических метра, горячая вода — 211 кубических метра. По услугам „холодное водоснабжение“, „водоотведение“, „горячее водоснабжение (подогрев воды)“ осуществлен перерасчет не более чем за три года в период с января 2018 года по декабрь 2020 года на общую сумму 1 482,96 рубля».

В «Минскводоканале» уточняют, что за январь нынешнего года расход воды по показаниям счетчика составил: холодная вода — 150 кубических метра (фактические 230 кубометров за минусом оплаченных 80 кубометров), горячая вода — 12 кубических метров + «добор» за 3 года, это 199 кубометров.

В организации после проверки начислений сообщили, что суммы для квартиры Игоря рассчитаны верно. Сам Игорь по-прежнему считает, что ему неправильно насчитали оплату за воду. Он намерен в последующие месяцы внимательнее изучить, какие суммы за воду ему будут выставлять.

Справка FINANCE.TUT.BY. Счетные ошибки и ошибки, допущенные плательщиком ЖКУ, устраняются исполнителем с момента их выявления, но не более чем за три года. Ошибки подлежат устранению при последующем расчете по тарифам, действующим на момент предоставления услуг, при расчете за которые они были допущены, если иное не предусмотрено законодательством.