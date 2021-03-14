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Павел Мамаев. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Моя жизнь — это моя свобода. И я не могу даже описать масштабы отвращения, которое вызывает во мне то, что я вижу свое имя, стоящее рядом с этим скандалом», – написала Ирен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вызывает отвращение»: любовница Павла Мамаева заговорила о скандале Главная причина очередного семейного раскола – испанская модель Ирен Гарсия.

Алана – супруга полузащитника – дождалась его из тюрьмы и простила былые похождения, однако взамен она получила грязные подробности очередного скандала. Выяснилось, чтовновь загулял.Главная причина очередного семейного раскола – испанская модель. Не выдержав общественного давления, девушка поделилась подробностями личной жизни и попыталась оправдаться перед поклонниками жены футболиста.Это «прискорбное зрелище» вызывает у звезды лишь чувства отторжения и смущения. По словам Гарсии, она отказывается понимать, что все эти «театральные слезы и демонстрация жизни на публику» свойственны хотя бы одному проценту людей, которые живут в России.Похоже, что эти слова были спровоцированы публикацией Аланы в Инстаграм. Супруга Павла Мамаева обнародовала личные данные модели, обвинив ее в общении с ее неверным мужем. В ответ испанка пригрозила обращением в суд.Стоит отметить, что Ирен Гарсия все же признала романтическую связь с футболистом. Пока молодые люди тесно взаимодействовали, Павел рассказал о своем тюремном прошлом, но забыл упомянуть о существовании супруги и детей.