|
«Вызывает отвращение»: любовница Павла Мамаева заговорила о скандале
Источник материала: UDF
Павел Мамаев. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алана – супруга полузащитника – дождалась его из тюрьмы и простила былые похождения, однако взамен она получила грязные подробности очередного скандала. Выяснилось, что Павел Мамаев вновь загулял.
Главная причина очередного семейного раскола – испанская модель Ирен Гарсия. Не выдержав общественного давления, девушка поделилась подробностями личной жизни и попыталась оправдаться перед поклонниками жены футболиста.
«Моя жизнь — это моя свобода. И я не могу даже описать масштабы отвращения, которое вызывает во мне то, что я вижу свое имя, стоящее рядом с этим скандалом», – написала Ирен.
Это «прискорбное зрелище» вызывает у звезды лишь чувства отторжения и смущения. По словам Гарсии, она отказывается понимать, что все эти «театральные слезы и демонстрация жизни на публику» свойственны хотя бы одному проценту людей, которые живут в России.
Похоже, что эти слова были спровоцированы публикацией Аланы в Инстаграм. Супруга Павла Мамаева обнародовала личные данные модели, обвинив ее в общении с ее неверным мужем. В ответ испанка пригрозила обращением в суд.
Стоит отметить, что Ирен Гарсия все же признала романтическую связь с футболистом. Пока молодые люди тесно взаимодействовали, Павел рассказал о своем тюремном прошлом, но забыл упомянуть о существовании супруги и детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная причина очередного семейного раскола – испанская модель Ирен Гарсия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)