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В Минске на перекрестке Маяковского и Аранской Mercedes проехал на красный свет и столкнулся с Peugeot (видео)
Источник материала: Onliner
Читатели сообщают, что сегодня в Минске на перекрестке улиц Маяковского и Аранской произошла авария: Mercedes Benz E-класса проехал на красный свет и столкнулся с Peugeot 405.
По сообщениям очевидцев, за рулем Mercedes сидел 19-летний парень.
(будет дополнено)
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В Минске на перекрестке Маяковского и Аранской Mercedes проехал на красный свет и столкнулся с Peugeot (видео)
Читатели сообщают, что сегодня в Минске на перекрестке улиц Маяковского и Аранской произошла авария: Mercedes Benz E-класса проехал на красный свет и столкнулся с Peugeot...
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