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В Минске на перекрестке Маяковского и Аранской Mercedes проехал на красный свет и столкнулся с Peugeot (видео)

14.03.2021 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели сообщают, что сегодня в Минске на перекрестке улиц Маяковского и Аранской произошла авария: Mercedes Benz E-класса проехал на красный свет и столкнулся с Peugeot 405.

По сообщениям очевидцев, за рулем Mercedes сидел 19-летний парень.

В Минске на перекрестке Маяковского и Аранской Mercedes проехал на красный свет и столкнулся с Peugeot (видео)

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Читатели сообщают, что сегодня в Минске на перекрестке улиц Маяковского и Аранской произошла авария: Mercedes Benz E-класса проехал на красный свет и столкнулся с Peugeot...
 
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