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В Зеленом Луге проблемы с водой: из крана течет коричневая жидкость
Источник материала: Onliner
Сегодня жители Зеленого Луга прислали в редакцию Onliner фотографии с коричневой водой. По их словам, в районе она течет из-под крана. Агентству
— Что-то снова с водой в Зеленом Луге. Испорчена целая машинка белого белья, — сообщили нам читатели. — Коричневая вода из-под крана течет с самого утра.
Агентству
В настоящий момент совместно с представителями теплоснабжающей организации выполняется отключение технологического оборудования с целью оперативного устранения повреждения. На время восстановительных работ организован подвоз воды. Автоцистерны размещены в двух точках — на ул. Мирошниченко, 27 и 47.
В «Минскводоканале» добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего устранения проблемы.
Предприятие приносит жителям извинения за временные неудобства.
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Сегодня жители Зеленого Луга прислали в редакцию Onliner фотографии с коричневой водой. По их словам, в районе она течет из-под крана. Агентству «Минск-Новости» в УП...
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