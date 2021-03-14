В Зеленом Луге проблемы с водой: из крана течет коричневая жидкость

Источник материала: Onliner

Сегодня жители Зеленого Луга прислали в редакцию Onliner фотографии с коричневой водой. По их словам, в районе она течет из-под крана. Агентству «Минск-Новости» в УП «Минскводоканал» объяснили, с чем связаны проблемы.

— Что-то снова с водой в Зеленом Луге. Испорчена целая машинка белого белья, — сообщили нам читатели. — Коричневая вода из-под крана течет с самого утра.









Агентству «Минск-Новости» в УП «Минскводоканал» объяснили, что ориентировочно в 10:00 в результате повреждения трубопровода холодного водоснабжения в районе дома №37 на ул. Мирошниченко произошло взмучивание в подаваемой потребителям воде. С проблемой столкнулись жители домов №11, 27, 29, 31, 37,47 на ул. Мирошниченко и дома №20 на ул. Гамарника.





В настоящий момент совместно с представителями теплоснабжающей организации выполняется отключение технологического оборудования с целью оперативного устранения повреждения. На время восстановительных работ организован подвоз воды. Автоцистерны размещены в двух точках — на ул. Мирошниченко, 27 и 47.

В «Минскводоканале» добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего устранения проблемы.

Предприятие приносит жителям извинения за временные неудобства.