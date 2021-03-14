Источник материала: Хартия'97

Минчанин получил жировку больше чем на 750 долларов 14.03.2021, 15:08

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Почему вышла такая сумма.

Некоторые белорусы, получив январские жировки, удивились выставленным счетам: они увеличились из-за повышения тарифов на многие ЖКУ, а также из-за роста расходов на отопление из-за холодной зимы. Читатели поделились с нами своими жировками, сумма к оплате в одной из них особенно удивила. Так, за двухкомнатную квартиру в Минске площадью в 70 квадратных метров за январь вышло почти 2000 рублей. Сумма удивила в том числе и собственника жилья, он попытался разобраться, почему выставили такой счет, пишет tut.by .

Минчанин Игорь (имя изменено. — Прим. ред.) прислал фотографию своей жировки за январь. За «двушку» почти в 7 квадратных метров вышла сумма в 1980 рублей с округлением. Если перевести в валюту по самому выгодному курсу покупки доллара в банках (2,598 рубля), то получится около 760 долларов.

— В квартире никто не зарегистрирован. Но до этого несколько лет без прописки максимальная сумма не превышала 170 рублей. К тому же в квартирах побольше метражом, в которых также никто не прописан, платежи за январь этого года не превышали 200 рублей, — рассказывает Игорь. — Началось все с ноября прошлого года, пришла жировка на 390 рублей, в ЖРЭУ не могли дать точного ответа, откуда такие суммы, перенаправили в «Минскводоканал». За декабрь пришла примерно такая же жировка. За ноябрь и декабрь выставили по 60 кубометров воды. Тогда сказали, что из-за того, что не менял вовремя счетчики. Вот поменял счетчики, за январь пришла жировка на такую сумму. В ЖРЭУ специалист сказала, что я якобы отношусь к незанятому в экономике населению, хотя я студент.

Больше всего в январской жировке затянули холодная вода, водогрев воды и канализация. К примеру, в жировке значится 162 кубометра холодной воды, за это насчитали 315 рублей. За подогрев воды (больше 0,73 Гкал) выставили счет почти в 1300 рублей. К примеру, отопление затянуло чуть больше 120 рублей.

— Дом сдан около 3 лет назад. В квартире никто не проживает. «Налить» столько воды никто не мог, — отмечает Игорь.

В итоге Игорь оплатил счет, чтобы коммунальники не насчитывали пеню. Она, к слову, солидная — 0,3% от суммы за каждый день просрочки. То есть это больше чем 100% годовых.

Что говорят в «Минскводоканале»

В «Минскводоканале» напоминают, то плата за техобслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение, горячее водоснабжение, если в квартире никто не зарегистрирован, как в случае с Игорем, вносится по экономически обоснованных тарифам. В организации уточняют, что если вовремя не подавать фактические показания воды, то показания берутся по среднему объему водопотребления за два предыдущих месяца.

В организации также пояснили, что делают, если при проверке счетчиков специалисты обнаружат заметное превышение фактических данных над оплаченными.

«В случае выявления в процессе сверки показаний приборов индивидуального учета превышения объемов коммунальных услуг, фактически оказанных плательщику ЖКУ по показаниям приборов индивидуального учета расхода холодной, горячей воды, электрической и тепловой энергии, газа, над оплаченными объемами этих услуг плательщики ЖКУ осуществляют доплату разницы между фактически оказанными и оплаченными объемами коммунальных услуг», — уточняют в «Минскводоканале».

Игорь говорит, что в ЕРИП оплачивал счета по выставленной сумме. Это подтверждают и в «Минкводоканале».

Недавно в квартире Игоря заменили счетчики на воду. «Согласно акту замены приборов индивидуального учета расхода воды 26 января работниками УП „Минскводоканал“ сняты фактические показания расхода холодной воды — 230 кубических метра, горячей воды — 301 кубических метра, — уточняют в Минскводоканале». — Разница между фактическими и оплаченными объемами расхода холодной и горячей воды по приборам индивидуального учета расхода воды составила: холодная вода — 150 кубических метра, горячая вода — 211 кубических метра. По услугам «холодное водоснабжение», «водоотведение», «горячее водоснабжение (подогрев воды)» осуществлен перерасчет не более чем за три года в период с января 2018 года по декабрь 2020 года на общую сумму — 1 482,96 рублей".

В «Минскводоканале» уточняют, что за январь года расход воды по показаниям счетчика составил: холодная вода — 150 кубических метра (фактические 230 кубометров за минусом оплаченных 80 кубометров), горячая вода — 12 кубических метров + «добор» за 3 года, это 199 кубометров.

В организации после проверки начислений сообщили, что суммы для квартиры Игоря рассчитаны верно. Сам Игорь по-прежнему считает, что ему неправильно насчитали оплату за воду. Он намерен в последующие месяцы внимательнее изучить, какие суммы за воду ему будут выставлять.

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