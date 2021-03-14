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Александра Герасименя: Белорусские женщины проявили себя колоссально
Источник материала: Хартия'97
Александра Герасименя: Белорусские женщины проявили себя колоссально
Белоруски просто повернули ход истории.
Глава Фонда спортивной солидарности, олимпийский призер по плаванию Александра Герасименя в эфире
— Чего ты хочешь?
— Хочу домой. Хочу домой со своей семьей, хочу расслабиться, хочу встретиться со своими близкими, друзьями – и просто посидеть, поговорить.
— С чем у тебя ассоциируются белорусская женщина?
— В свете последних событий, это героини. Белорусские женщины проявили себя колоссально: креативные, смелые, отважные. Те, кто просто повернули ход истории и изменили все то, что сейчас у нас происходит в Беларуси. Для меня это уже как символ – отважная, смелая женщина, которая не боится и которая готова и ребенка своего, и страну свою грудью закрыть.
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Белоруски просто повернули ход истории.
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