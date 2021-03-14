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Александра Герасименя: Белорусские женщины проявили себя колоссально

14.03.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Александра Герасименя: Белорусские женщины проявили себя колоссально

  • 14.03.2021, 15:01
Александра Герасименя: Белорусские женщины проявили себя колоссально

Белоруски просто повернули ход истории.

Глава Фонда спортивной солидарности, олимпийский призер по плаванию Александра Герасименя в эфире FRIIDA BELL рассказала, чего она больше всего хочет и с чем у нее ассоциируются белорусские женщины.

— Чего ты хочешь?

— Хочу домой. Хочу домой со своей семьей, хочу расслабиться, хочу встретиться со своими близкими, друзьями – и просто посидеть, поговорить.

— С чем у тебя ассоциируются белорусская женщина?

— В свете последних событий, это героини. Белорусские женщины проявили себя колоссально: креативные, смелые, отважные. Те, кто просто повернули ход истории и изменили все то, что сейчас у нас происходит в Беларуси. Для меня это уже как символ – отважная, смелая женщина, которая не боится и которая готова и ребенка своего, и страну свою грудью закрыть.

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