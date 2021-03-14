Наглядно. С кем из лидеров стран уже провела переговоры Тихановская

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C сентября 2020 года народный лидер с рабочим визитом посетила 15 стран и провела переговоры с 24 представителями правительств разных государств мира.

Пресс-служба Светланы Тихановской перечисляет, кто это (на иллюстрации отображены рабочие визиты, а в списке – визиты и онлайн-встречи).





Европейский союз: председатель Европарламента Давид Сассоли, вице-президент Европарламента Хейди Хаутала, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, генсек дипломатической службы ЕС Хельга Шмид (на момент встречи), комиссар ЕС по политике соседства и расширению Оливер Вархели.

Австрия: канцлер Себастьян Курц, министр иностранных дел Александр Шалленберг.

Бельгия: премьер-министр Александр де Кроо.

Болгария: министр иностранных дел Катерина Захариева.

Великобритания: министр иностранных дел Доминик Рааб, государственный министр по европейскому соседству Венди Мортон.

Германия: канцлер Ангела Меркель, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Хайко Маас.

Греция: министр иностранных дел Никос Дендиас.

Дания: премьер-министр Метте Фредериксен, министр иностранных дел Йеппе Кофод.

Ирландия: премьер-министр Микал Мартин, министр по делам Европы Томас Бирн.

Испания: премьер-министр Педро Санчес, министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя.

Канада: министр иностранных дел Марк Гарно, министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань (на момент встречи).

Латвия: президент Эгилс Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Литва: президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, премьер-министр Саулюс Сквернялис (на момент встречи), министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс (на момент встречи).

Норвегия: премьер-министр Эрна Солберг, министр иностранных дел Ине Мари Эриксен Сёрейде.

Нидерланды: премьер-министр Марк Рютте, министр иностранных дел Стефан Блок.

Польша: премьер-министр Матеуш Моравецкий, министр иностранных дел Збигнев Рау, министр иностранных дел Яцек Чапутович (на момент встречи).

Португалия: премьер-министр Антониу Кошта, министр иностранных дел Аугушту Сантуш Силва.

Словакия: президент Зузана Чапутова, премьер-министр Игорь Матович, министр иностранных дел Иван Корчак.

Словения: министр иностранных дел Анже Логар.

США: заместитель госсекретаря Стивен Биган, советник Госдепартамента Дерек Шоле, заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента Джордж Кент.

Украина: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Финляндия: президент Саули Ниинистё, премьер-министр Санна Марин, министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Франция: президент Эммануэль Макрон, государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон, министр-иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Чехия: министр иностранных дел Томаш Петржичек.

Швеция: премьер-министр Стефан Лёвен, министр иностранных дел Анн Линде.

Швейцария: президент Национального совета Андреас Эби, президент Национального совета Изабелль Море (на момент встречи).

Эстония: президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас (на момент встречи), министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (на момент встречи).