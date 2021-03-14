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Наглядно. С кем из лидеров стран уже провела переговоры Тихановская
14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
C сентября 2020 года народный лидер с рабочим визитом посетила 15 стран и провела переговоры с 24 представителями правительств разных государств мира.
Пресс-служба Светланы Тихановской перечисляет, кто это (на иллюстрации отображены рабочие визиты, а в списке – визиты и онлайн-встречи).
Европейский союз: председатель Европарламента Давид Сассоли, вице-президент Европарламента Хейди Хаутала, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, генсек дипломатической службы ЕС Хельга Шмид (на момент встречи), комиссар ЕС по политике соседства и расширению Оливер Вархели.
Австрия: канцлер Себастьян Курц, министр иностранных дел Александр Шалленберг.
Бельгия: премьер-министр Александр де Кроо.
Болгария: министр иностранных дел Катерина Захариева.
Великобритания: министр иностранных дел Доминик Рааб, государственный министр по европейскому соседству Венди Мортон.
Германия: канцлер Ангела Меркель, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Хайко Маас.
Греция: министр иностранных дел Никос Дендиас.
Дания: премьер-министр Метте Фредериксен, министр иностранных дел Йеппе Кофод.
Ирландия: премьер-министр Микал Мартин, министр по делам Европы Томас Бирн.
Испания: премьер-министр Педро Санчес, министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя.
Канада: министр иностранных дел Марк Гарно, министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань (на момент встречи).
Латвия: президент Эгилс Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
Литва: президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, премьер-министр Саулюс Сквернялис (на момент встречи), министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс (на момент встречи).
Норвегия: премьер-министр Эрна Солберг, министр иностранных дел Ине Мари Эриксен Сёрейде.
Нидерланды: премьер-министр Марк Рютте, министр иностранных дел Стефан Блок.
Польша: премьер-министр Матеуш Моравецкий, министр иностранных дел Збигнев Рау, министр иностранных дел Яцек Чапутович (на момент встречи).
Португалия: премьер-министр Антониу Кошта, министр иностранных дел Аугушту Сантуш Силва.
Словакия: президент Зузана Чапутова, премьер-министр Игорь Матович, министр иностранных дел Иван Корчак.
Словения: министр иностранных дел Анже Логар.
США: заместитель госсекретаря Стивен Биган, советник Госдепартамента Дерек Шоле, заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента Джордж Кент.
Украина: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Финляндия: президент Саули Ниинистё, премьер-министр Санна Марин, министр иностранных дел Пекка Хаависто.
Франция: президент Эммануэль Макрон, государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон, министр-иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.
Чехия: министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Швеция: премьер-министр Стефан Лёвен, министр иностранных дел Анн Линде.
Швейцария: президент Национального совета Андреас Эби, президент Национального совета Изабелль Море (на момент встречи).
Эстония: президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас (на момент встречи), министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (на момент встречи).
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С сентября 2020 года народный лидер с рабочим визитом посетила 15 стран и провела переговоры с 24 представителями правительств разных государств мира.
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