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Герасименя: «Хочу домой. Хочу встретиться со своими близкими, друзьями – и просто посидеть, поговорить»

14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава Фонда спортивной солидарности, олимпийский призер по плаванию рассказала, чего боится.

Герасименя: «Хочу домой. Хочу встретиться со своими близкими, друзьями – и просто посидеть, поговорить»

Фото SOS.BY

– Как и любой человек: боюсь, что что-то не получится, боюсь, что мои желания не сбудутся, боюсь, что что-то случится с ребенком, высоты боюсь.

– Чего ты хочешь?

– Хочу домой. Хочу домой со своей семьей, хочу расслабиться, хочу встретиться со своими близкими, друзьями – и просто посидеть, поговорить.

– С чем у тебя ассоциируются белорусская женщина?

– В свете последних событий, это героини. Белорусские женщины проявили себя колоссально: креативные, смелые, отважные. Те, кто просто повернули ход истории и изменили все то, что сейчас у нас происходит в Беларуси. Для меня это уже как символ – отважная, смелая женщина, которая не боится и которая готова и ребенка своего, и страну свою грудью закрыть, – сказала Александра Герасименя в эфире FRIIDA BELL, сообщает Трибуна.

Напомним, что знаменитая спортсменка в октябре 2020 года из-за политической ситуации в Беларуси переехала в Вильнюс.

 
 
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Глава Фонда спортивной солидарности, олимпийский призер по плаванию рассказала, чего боится.
 
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