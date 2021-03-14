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Голодают за решеткой: Банцер, Лосик, Фурманов. Тихановская: «Мы, белорусы, не готовы рисковать вами»

14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На сегодня сразу трое белорусов, задержанных в период политических репрессий, продолжают голодовку за решеткой.

Рок-музыкант Игорь Банцер уже 12 дней продолжает свою «сухую» голодовку.

Блогер и журналист, политзаключенный Игорь Лосик объявил голодовку 11 марта, когда ему снова предъявили обвинение, по какой статье пока неизвестно.

Политзаключенный Дмитрий Фурманов объявил голодовку в суде 11 марта в знак протеста против несправедливого обращения: по неизвестным причинам его поместили в одиночную камеру.

Сотрудница фонда «Страна ради жизни» в Вильнюсе Марина Гарбуз объявила голодовку в знак солидарности с Лосиком, Банцером и Фурмановым.

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В воскресенье Светлана Тихановская сделала видеообращение, адресованное Игорю Лосику, Игорю Банцеру и Дмитрию̆ Фурманову.

– Вы можете не узнать о том, что я сейчас говорю эти слова. Но мы все знаем о вас и вашем безграничном мужестве, – сказала Светлана Тихановская. – Вы сейчас рискуете своими жизнями, выражая свой протест через голодовку. Но мы, белорусы, не готовы рисковать вами.

Как человек, мать и жена, я прошу вас остановить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси.

Голодают за решеткой: Банцер, Лосик, Фурманов. Тихановская: «Мы, белорусы, не готовы рисковать вами»

Но как политик я делаю всё возможное, чтобы освободить вас и сотни белорусов, которые без вины заперты в соседних с вами камерах.

На этой неделе я встречалась с делегациями Евросоюза и ООН, чтобы они наложили финансовые и визовые санкции на судей, прокуроров и руководство тюрем, которые не исполняют ваши требования.

Они обязаны допустить в тюрьмы представителей дипмиссий и послов. Они запрещают эти визиты – потому что боятся, что все увидят, в каких страшных условиях режим удерживает наших мужей, детей, родителей и друзей. Мы можем только догадываться, в каком аду вы находитесь – раз решились порезать вены и объявить сухую голодовку.

Но мы говорим о вас на весь мир. Вместе с иностранными партнерами мы продолжаем добиваться, чтобы спецдокладчика ООН по Беларуси Анаис Марин пустили в Беларусь. Уже на следующей неделе ООН должна запустить механизм привлечения к ответственности тех, кто совершал незаконные задержания и выносил спущенные сверху приговоры.

Но я не знаю, есть ли у вас еще неделя. А значит у нас нет права просто ждать чьих-то действий – ведь это ожидание ведет к страшным жертвам.

Говорят, человек живет три десятка суток без еды, трое суток без воды и три минуты без воздуха. Но единственное, в чем я уверена – что, каким бы ни было ваше решение, вы уже показали, что не готовы жить ни секунды без своих убеждений.

 

 
 
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На сегодня сразу трое белорусов, задержанных в период политических репрессий, продолжают голодовку за решеткой.
 
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