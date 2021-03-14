Чалый: «Бояться нужно появления валютных ограничений и возврата к управляемому курсу»

программе «Белсата» «Экономика с Чалым». Экономист Сергей Чалый считает, что сейчас не нужно бояться девальвации, так как правительство Беларуси будет ее сдерживать. Поэтому бояться нужно появления валютных ограничений и возврата к управляемому курсу. Об этом экономист рассказал в«Белсата» «Экономика с Чалым».





«Удерживать курс можно только двумя способами: либо интервенциями, но у нас и так не очень хорошо с резервами. Поэтому это ограниченный инструмент. Либо административными ограничениями. Возможно, что к рационированию валюты мы вернемся. Кто-то будет решать, какие заявки на покупку валюты мы удовлетворяем, какие – нет», – объяснил Чалый.

Он считает, что правительство готово уйти от плавающего курса валют из-за значительного неравновесия: номинальный курс был переоценен по сравнению к своему рыночному значению.





«Фундаментальных причин для девальвации нет. Но вот с такой политикой правительство эти фундаментальные причины создаст гарантированно. Но бояться нужно в первую очередь появления валютных ограничений и возврата к управляемому курсу», – считает экономист.





По его мнению, правительство обдумывает создать на какое-то непродолжительное время (от шести месяцев до двух лет) иллюзию экономического роста. А это можно сделать только при помощи возврата к практике управляемого курса, который был во времена, когда Национальный банк возглавлял Петр Прокопович. Но известно, как заканчивается такая политика: «Экономика Прокоповича заканчивается девальвацией Прокоповича».

пишет b-g.by в начале этой недели эксперты Reuters отнесли Беларусь к группе уязвимых стран, госдолг которых становится все более тяжелым и исполнять обязательства по которому странам крайне сложно. Помимо Беларуси, в эту группу входят Ямайка, Тунис, Эквадор, Шри-Ланка, Эфиопия, Лаос, Бахрейн и Оман. Все эти страны в близкой перспективе рискуют столкнуться с проблемой неплатежеспособности. Напомним,b-g.by в начале этой недели эксперты Reuters отнесли Беларусь к группе уязвимых стран, госдолг которых становится все более тяжелым и исполнять обязательства по которому странам крайне сложно. Помимо Беларуси, в эту группу входят Ямайка, Тунис, Эквадор, Шри-Ланка, Эфиопия, Лаос, Бахрейн и Оман. Все эти страны в близкой перспективе рискуют столкнуться с проблемой неплатежеспособности.





Ранее сообщалось, что госдолг нашей страны по состоянию на 1 февраля 2021 года увеличился на 1,9 млрд рублей и составил 59,7 млрд рублей, что равно 38,2% ВВП. Это рекордный показатель за все время ведения статистики



