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Чалый: «Бояться нужно появления валютных ограничений и возврата к управляемому курсу»
Источник материала: Партизан
По словам экономиста, девальвации не нужно бояться, потому что правительство будет ее сдерживать, ведь думает об экономическом росте.
Экономист Сергей Чалый считает, что сейчас не нужно бояться девальвации, так как правительство Беларуси будет ее сдерживать. Поэтому бояться нужно появления валютных ограничений и возврата к управляемому курсу. Об этом экономист рассказал в
«Удерживать курс можно только двумя способами: либо интервенциями, но у нас и так не очень хорошо с резервами. Поэтому это ограниченный инструмент. Либо административными ограничениями. Возможно, что к рационированию валюты мы вернемся. Кто-то будет решать, какие заявки на покупку валюты мы удовлетворяем, какие – нет», – объяснил Чалый.
Он считает, что правительство готово уйти от плавающего курса валют из-за значительного неравновесия: номинальный курс был переоценен по сравнению к своему рыночному значению.
«Фундаментальных причин для девальвации нет. Но вот с такой политикой правительство эти фундаментальные причины создаст гарантированно. Но бояться нужно в первую очередь появления валютных ограничений и возврата к управляемому курсу», – считает экономист.
По его мнению, правительство обдумывает создать на какое-то непродолжительное время (от шести месяцев до двух лет) иллюзию экономического роста. А это можно сделать только при помощи возврата к практике управляемого курса, который был во времена, когда Национальный банк возглавлял Петр Прокопович. Но известно, как заканчивается такая политика: «Экономика Прокоповича заканчивается девальвацией Прокоповича».
Напомним,
Ранее сообщалось, что госдолг нашей страны по состоянию на 1 февраля 2021 года увеличился на 1,9 млрд рублей и составил 59,7 млрд рублей, что равно 38,2% ВВП. Это рекордный показатель за все время ведения статистики
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По словам экономиста, девальвации не нужно бояться, потому что правительство будет ее сдерживать, ведь думает об экономическом росте.
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