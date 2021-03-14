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Блины и хороводы по старой традиции: как под Минском провожали зиму – видео

14.03.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Строчицы - музей народной архитектуры и быта, в эти выходные организовал проводы зимы. Песни, танцы, хороводы, угощения, народные обряды и, конечно, много блинов - таким был этот уикенд под Минском.

Много лет назад у белорусов были собственные обряды при встречи весны, часть из них уходит еще к языческим традициям.

"В музее вы сможете по-настоящему погрузиться в атмосферу этого чудесного праздника, принять участие в семи днях масленичной недели, а также попробовать себя в веселых играх и развлечениях", - рассказали организаторы.

В программе праздника были и выступление фольклорных коллективов, карнавальные игры и развлечения для детей и взрослых, показ белорусского театра теней "Вертеп", кукольный спектакль "Батлейка", мастер-классы для детей и взрослых.

Смотрите на видео, как под Минском весну встречали.

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Теги: Гомель
 
 
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Много лет назад у белорусов были собственные обряды для встречи весны - часть из них уходит еще к языческим традициям.
 
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