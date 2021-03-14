Жалобы подчиненных Меган Маркл расследуют - но не в Букингемском дворце

Источник материала: Sputnik Беларусь

Независимая юридическая фирма будет расследовать обвинения помощников герцогов Сассекских в адрес супруги принца Гарри Меган Маркл, об этом сообщило издание The Times.

Букингемский дворец намерен передать разбирательство по этим вопросам сторонним юристам. Однако в то же время во дворце убеждены, что оно при этом не должно быть публичным. По словам близких к королевской семье источников, расследование может привести к появлению "самых худших инцидентов".

Как предполагают СМИ, герцог и герцогиня Сассекские не будут участвовать в процессе.

Недавно стало известно, что бывший секретарь мятежной герцогини Джейсон Кнауф написал жалобу о буллинге на рабочем месте. Еще в 2018 году он сообщал, что подвергался унижениям со стороны Маркл, и просил о защите своих коллег.

Надо сказать, что это признание не стало чем-то новым - экс-актрису вскоре после ее замужества уже обвиняли в том, что из-за ее отношения были вынуждены уволиться несколько человек, однако тогда истории не получили резонанса.

Напомним, что после скандального интервью , которое пара дала американской ведущей Опре Уинфри, отношение у британцев к герцогам Сессекским изменилось - и не в лучшую сторону. Соцопрос показал, что число негативных отзывов о принце Гарри превысило количество положительных - это случилось впервые в истории. А его супруга и ранее не пользовалась особой любовью британцев.

Громкое интервью Опре Уинфри, интерес к которому подогревали как СМИ, так и сами герцоги Сассекские, вышло на минувшей неделе. В интервью Меган Маркл рассказала о расизме в семье принца и о том, что выполнение королевских обязанностей едва не довело ее до самоубийства, а ее супруг поведал о сложных взаимоотношениях с отцом.

Букингемский дворец даже сделал официальное заявление по этому поводу, где в числе прочего уточнил, что ряд вопросов будет изучен в частном порядке.

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