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В Минтруда рассказали, сколько белорусов сидит без работы и сколько вакансий предлагают наниматели
Источник материала: Tut.by
На начало марта в Беларуси было 8,3 тысячи безработных,
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 0,2% от экономически активного населения. В Брестской, Витебской и Могилевской областях этот показатель держится на уровне 0,3%, в Гродненской области — 0,6%, в Минской и Гомельской областях — 0,2%, а в Минске — 0,1%. По сравнению с данными на начал февраля этот показатель вырос на 0,1 процентных пункта в Минской и Брестской областях.
Лидирует по числу безработных Брестская область — 1500 безработных (с учетом округления).
Напомним, в четвертом квартале 2020 года уровень фактической безработицы в Беларуси
Сколько вакансий предлагают наниматели
Нанимателями на 1 марта заявили о наличии 72,1 тысячи рабочих мест, для рабочих — 61% от всех вакансий, уточняют в ведомстве. При этом 11 марта в Минтруда
Отметим, что к актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий,
«При этом в Минске на 1 безработного приходится 20,3 вакансии, в Минской области — 13,2 вакансии, Гродненской — 8,6 вакансий, Гомельской — 8,5 вакансий, Брестской — 5,6 вакансий, Могилевской — 5,5 вакансий, Витебской области — 4,9 вакансии на 1 безработного», — уточняют в Минтруда.
При этом в ведомстве по-прежнему не сообщают в статистике по занятости, сколько составляет среднее пособие по безработице. Максимальный размер пособия — 58 рублей. В
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На начало марта в Беларуси было 8,3 тысячи безработных, сообщили в Минтруда. Речь идет про тех, кто стоит на учете в центрах занятости. Те, кто самостоятельно ищут...
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