В Минтруда рассказали, сколько белорусов сидит без работы и сколько вакансий предлагают наниматели

Источник материала: Tut.by

На начало марта в Беларуси было 8,3 тысячи безработных, сообщили в Минтруда. Для сравнения: месяцем ранее их насчитывалось 8,1 тысячи. Уточним, что речь идет про тех, кто стоит на учете в центрах занятости. Те, кто самостоятельно ищут работу, в этой статистике не учитываются. Фактическая безработица в Беларуси заметно выше, чем официальная. Напомним, ранее мы писали про нерешенные проблемы по занятости .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 0,2% от экономически активного населения. В Брестской, Витебской и Могилевской областях этот показатель держится на уровне 0,3%, в Гродненской области — 0,6%, в Минской и Гомельской областях — 0,2%, а в Минске — 0,1%. По сравнению с данными на начал февраля этот показатель вырос на 0,1 процентных пункта в Минской и Брестской областях.

Лидирует по числу безработных Брестская область — 1500 безработных (с учетом округления).

Напомним, в четвертом квартале 2020 года уровень фактической безработицы в Беларуси составил 4,1% от численности рабочей силы. В численном выражении безработными в четвертом квартале прошлого года были около 210 тысяч человек.

Сколько вакансий предлагают наниматели

Нанимателями на 1 марта заявили о наличии 72,1 тысячи рабочих мест, для рабочих — 61% от всех вакансий, уточняют в ведомстве. При этом 11 марта в Минтруда сообщали , что в общереспубликанском банке вакансий значится больше 76 тысяч предложений от нанимателей.

Отметим, что к актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий, возникает немало вопросов. В нем хватает предложений от нанимателей, которые разместили в предыдущие годы, начиная с 2016-го. Эти предложения могли потерять актуальность (хотя и были массово обновлены 16 октября прошлого года). Есть вопросы и по актуальности информации на сайте банка вакансий. К примеру, сейчас здесь размещены данные по ситуации в сфере занятости и безработице в 2020 году, более актуальной информации нет.

«При этом в Минске на 1 безработного приходится 20,3 вакансии, в Минской области — 13,2 вакансии, Гродненской — 8,6 вакансий, Гомельской — 8,5 вакансий, Брестской — 5,6 вакансий, Могилевской — 5,5 вакансий, Витебской области — 4,9 вакансии на 1 безработного», — уточняют в Минтруда.

При этом в ведомстве по-прежнему не сообщают в статистике по занятости, сколько составляет среднее пособие по безработице. Максимальный размер пособия — 58 рублей. В программе социально-экономического развития на 2016−2020 годы были указаны планы по «совершенствованию механизма материальной поддержки безработных путем привязки размера пособия по безработице к бюджету прожиточного минимума». Эти новшества намеревались подготовить в 2016—2017 годах. Также планировалось введение системы страхования от безработицы, решением этого вопроса намеревались заняться в 2016-м, под это было запланировано выделение денег.