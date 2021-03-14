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71-летняя Алла Пугачева появилась на вечеринке в прозрачном наряде

14.03.2021 16:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

71-летняя Алла Пугачева появилась на вечеринке в прозрачном наряде
Пугачева восхитила фанов / фото instagram.com/maxgalkinru
Ведущая шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева закатила бурную вечеринку в честь 30-летия, на которую пришла и певица Алла Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным.

Соответствующие снимки опубликованы в Instagram мужа Аллы Борисовны.

Мероприятие прошло в стиле кибер-барокко. 71-летняя Примадонна пришла на вечеринку в эффектной шляпке, черной прозрачной тунике и мини-шортах. На Максиме был костюм, похожий на рыцарский.
71-летняя Алла Пугачева появилась на вечеринке в прозрачном наряде


71-летняя Алла Пугачева появилась на вечеринке в прозрачном наряде

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дружба Ивлеевой и Примадонны: что известно


Анастасия Ивлеева давно знакома с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Ранее ведущая сняла для своего YouTube-канала предновогодний ролик с Примадонной и ее мужем, побывав в их загородном замке.

Кроме того, ранее Ивлеева называла Примадонну своим «творческим ориентиром».
 
 
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Примадонна с супругом позировала на вечеринке в честь именинницы.
 
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