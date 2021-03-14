Источник материала: UDF



Пугачева восхитила фанов / фото instagram.com/maxgalkinru

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дружба Ивлеевой и Примадонны: что известно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 71-летняя Алла Пугачева появилась на вечеринке в прозрачном наряде Примадонна с супругом позировала на вечеринке в честь именинницы.

Соответствующие снимки опубликованы в Instagram мужа Аллы Борисовны.Мероприятие прошло в стиле кибер-барокко. 71-летняя Примадонна пришла на вечеринку в эффектной шляпке, черной прозрачной тунике и мини-шортах. На Максиме был костюм, похожий на рыцарский.давно знакома с. Ранее ведущая сняла для своего YouTube-канала предновогодний ролик с Примадонной и ее мужем, побывав в их загородном замке.Кроме того, ранее Ивлеева называла Примадонну своим «творческим ориентиром».