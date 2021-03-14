|
71-летняя Алла Пугачева появилась на вечеринке в прозрачном наряде
Источник материала: UDF
Пугачева восхитила фанов / фото instagram.com/maxgalkinru
Соответствующие снимки опубликованы в Instagram мужа Аллы Борисовны.
Мероприятие прошло в стиле кибер-барокко. 71-летняя Примадонна пришла на вечеринку в эффектной шляпке, черной прозрачной тунике и мини-шортах. На Максиме был костюм, похожий на рыцарский.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Дружба Ивлеевой и Примадонны: что известно
Анастасия Ивлеева давно знакома с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Ранее ведущая сняла для своего YouTube-канала предновогодний ролик с Примадонной и ее мужем, побывав в их загородном замке.
Кроме того, ранее Ивлеева называла Примадонну своим «творческим ориентиром».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Примадонна с супругом позировала на вечеринке в честь именинницы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)