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SpaceX запустила на орбиту 60 спутников

14.03.2021 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink.

SpaceX запустила на орбиту 60 спутников

Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Видео запуска было опубликовано в Twitter 14 марта.

Первая ступень ракеты уже приземлилась на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, следует из Twitter SpaceX.

Первая ступень ракеты используется уже девятый раз.

 
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Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink.
 
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