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SpaceX запустила на орбиту 60 спутников
Источник материала: Навiны
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink.
Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Видео запуска было опубликовано в Twitter 14 марта.
Первая ступень ракеты уже приземлилась на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, следует из Twitter SpaceX.
Первая ступень ракеты используется уже девятый раз.
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Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink.
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