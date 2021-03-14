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На «Нафтане» ищут вредителя: кто-то регулярно приводил в негодность электрокабели

14.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На «Нафтане» ищут вредителя: кто-то регулярно приводил в негодность электрокабели

На «Нафтане» ищут того, кто регулярно приводил в негодность импортные электрокабели на строящейся установке замедленного коксования. Кто это и какие причины, предстоит выяснить следователям.

Сейчас на «Нафтане» идёт реализация амбициозного проекта, объём инвестиции – свыше миллиарда долларов. Установка повысит переработку углеводородов до 90% – это мировой показатель. Одних кабелей здесь более 1000 километров и сотни рабочих на объекте круглыми сутками. Строительно-монтажные работы почти завершены. Вот только часть нового оборудования пришлось срочно заменить.

Наталья Гуща, старший помощник прокурора Витебской области: «По материалам дела, неустановленное лицо с октября по март, на строительном объекте «Нафтана» повредило 17 электрокабелей с рабочим напряжением 380 Вт, забило внутрь металлические предметы похожие на гвозди, по факту умышленного повреждения кабеля новой установки прокурор витебской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь».    

Окончательный ущерб, нанесённый предприятию, ещё предстоит подсчитать, но речь идёт о значительной сумме. Уголовное дело расследует управление Следственного комитета по Витебской области.    

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На «Нафтане» ищут того, кто регулярно приводил в негодность импортные электрокабели на строящейся установке замедленного коксования. Кто это и какие причины,...
 
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