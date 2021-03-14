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На «Нафтане» ищут вредителя: кто-то регулярно приводил в негодность электрокабели
Источник материала: ОНТ
На «Нафтане» ищут того, кто регулярно приводил в негодность импортные электрокабели на строящейся установке замедленного коксования. Кто это и какие причины, предстоит выяснить следователям.
Сейчас на «Нафтане» идёт реализация амбициозного проекта, объём инвестиции – свыше миллиарда долларов. Установка повысит переработку углеводородов до 90% – это мировой показатель. Одних кабелей здесь более 1000 километров и сотни рабочих на объекте круглыми сутками. Строительно-монтажные работы почти завершены. Вот только часть нового оборудования пришлось срочно заменить.
Окончательный ущерб, нанесённый предприятию, ещё предстоит подсчитать, но речь идёт о значительной сумме. Уголовное дело расследует управление Следственного комитета по Витебской области.
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На «Нафтане» ищут того, кто регулярно приводил в негодность импортные электрокабели на строящейся установке замедленного коксования. Кто это и какие причины,...
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