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Совместные учения белорусских и российских десантников стартуют в Могилевской области

14.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Совместные учения белорусских и российских десантников стартуют в Могилевской области

На полигоне «Осиповичский» военнослужащие из 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады будут отрабатывать совместные действия с военными 76-й десантно-штурмовой дивизии российских Воздушно-десантных войск.

Это традиционные сборы, но акцент будет сделан на действия усиленного парашютно-десантного батальона. Ночные стрельбы, преодоления водных препятствий – военных ждут непростые две недели –   учения закончатся 27 марта.

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На полигоне «Осиповичский» военнослужащие из 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады будут отрабатывать совместные действия с военными 76-й...
 
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