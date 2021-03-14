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Совместные учения белорусских и российских десантников стартуют в Могилевской области
Источник материала: ОНТ
На полигоне «Осиповичский» военнослужащие из 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады будут отрабатывать совместные действия с военными 76-й десантно-штурмовой дивизии российских Воздушно-десантных войск.
Это традиционные сборы, но акцент будет сделан на действия усиленного парашютно-десантного батальона. Ночные стрельбы, преодоления водных препятствий – военных ждут непростые две недели – учения закончатся 27 марта.
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На полигоне «Осиповичский» военнослужащие из 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады будут отрабатывать совместные действия с военными 76-й...
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