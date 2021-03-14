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В микрорайоне Зеленый Луг жители пожаловались на грязную воду
Источник материала: ОНТ
В Минске жители Зеленого Луга заявили о грязной воде из кранов. В УП «Минскводоканал» ответили, что занимаются решением вопроса,
Минчане столкнулись с проблемой около 10 утра 14 марта. Грязная вода текла из кранов на ул. Мирошниченко в домах №11, 27, 29, 31, 37, 47 и на ул. Гамарника в доме №20.
На время работ организовали подвоз воды. Автоцистерны стоят в двух местах. По адресам ул. Мирошниченко, 27 и 47.
В «Минскводоканале» приносят извинения жителям за доставленные неудобства.
Фото: БЕЛТА
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В Минске жители Зеленого Луга заявили о грязной воде из кранов. В УП «Минскводоканал» ответили, что занимаются решением вопроса, передает БЕЛТА. Минчане...
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