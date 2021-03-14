ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В микрорайоне Зеленый Луг жители пожаловались на грязную воду

14.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В микрорайоне Зеленый Луг жители пожаловались на грязную воду

В Минске жители Зеленого Луга заявили о грязной воде из кранов. В УП «Минскводоканал» ответили, что занимаются решением вопроса, передает БЕЛТА.

Минчане столкнулись с проблемой около 10 утра 14 марта. Грязная вода текла из кранов на ул. Мирошниченко в домах №11, 27, 29, 31, 37, 47 и на ул. Гамарника в доме №20.

На время работ организовали подвоз воды. Автоцистерны стоят в двух местах. По адресам ул. Мирошниченко, 27 и 47.

В «Минскводоканале» приносят извинения жителям за доставленные неудобства.  

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске жители Зеленого Луга заявили о грязной воде из кранов. В УП «Минскводоканал» ответили, что занимаются решением вопроса, передает БЕЛТА. Минчане...
 
Новости дня
Новости разные
 
SpaceX запустила на орбиту 60 спутников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by