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Вакцина от COVID-19 производства компании «Johnson & Johnson» поступит во Францию уже через месяц
Источник материала: ОНТ
Первая партия вакцины от американской корпорации «Johnson & Johnson» будет поставлена во Францию в середине апреля,
Кампания по вакцинации населения во Франции началась 27 декабря 2020 года. Премьер-министр страны Жан Кастекс написал в своём Twitter, что на данный момент прививка уже сделана 5 млн французов.
На территории Франции одобрено использование четырех вакцин от COVID-19 – американской компании «Moderna», компаний «Pfizer» (США) и «BioNTech» (Германия), а также препарат от «AstraZeneca». В апреле этот список дополнит вакцина, произведённая компанией «Janssen», которая является дочерним предприятием «Johnson & Johnson».
Фото: LightRocket via Getty Images
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Первая партия вакцины от американской корпорации «Johnson & Johnson» будет поставлена во Францию в середине апреля, передаёт ТАСС. «Мы ожидаем прибытия первой партии...
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