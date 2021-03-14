﻿ Вакцина от COVID-19 производства компании «Johnson & Johnson» поступит во Францию уже через месяц. 21.by
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Вакцина от COVID-19 производства компании «Johnson & Johnson» поступит во Францию уже через месяц

14.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вакцина от COVID-19 производства компании «Johnson & Johnson» поступит во Францию уже через месяц

Первая партия вакцины от американской корпорации «Johnson & Johnson» будет поставлена во Францию в середине апреля, передаёт ТАСС.

«Мы ожидаем прибытия первой партии нашей вакцины в Европу и Францию в середине апреля. К концу лета, как ожидается, мы выполним большую часть нашего соглашения с ЕС о поставке 200 млн доз вакцин», – сообщил в интервью главный научный специалист компании Пол Стоффелс.

Кампания по вакцинации населения во Франции началась 27 декабря 2020 года. Премьер-министр страны Жан Кастекс написал в своём Twitter, что на данный момент прививка уже сделана 5 млн французов.

На территории Франции одобрено использование четырех вакцин от COVID-19 – американской компании «Moderna», компаний «Pfizer» (США) и «BioNTech» (Германия), а также препарат от «AstraZeneca». В апреле этот список дополнит вакцина, произведённая компанией «Janssen», которая является дочерним предприятием «Johnson & Johnson».

Фото: LightRocket via Getty Images

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Первая партия вакцины от американской корпорации «Johnson & Johnson» будет поставлена во Францию в середине апреля, передаёт ТАСС. «Мы ожидаем прибытия первой партии...
 
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