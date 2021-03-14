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Со средней зарплатой дадут всего 15 600 рублей. Изучили новый кредит «Приорбанка»

14.03.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Приорбанк» запустил собственную программу по кредитованию жилья на общих условиях

Onliner.by уточнил, на какую сумму может рассчитывать белорус со средней зарплатой, насколько обременительными окажутся ежемесячные платежи и какой будет общая переплата.

Условия следующие: кредит привязан к ставке рефинансирования и предоставляется на срок до 5 лет под 14,68% годовых (ставка рефинансирования плюс 6,93 процентных пункта). Своими деньгами надо внести от 20% стоимости квартиры. Обеспечением является залог приобретаемой недвижимости (в случае неплатежей банк ее заберет). Зато не нужно искать поручителей среди друзей и коллег. Необходимо лишь поручительство мужа или жены (если они есть). Также обязательно страхование жизни и самой квартиры.

Журналисты связались с кол-центром банка и выяснили, на какую сумму может рассчитывать белорус со средней зарплатой в районе 1300 рублей (данные Нацбанка) при отсутствии других кредитов и договоров поручительства.

Итак, при такой зарплате банк обещает выдать только 15 600 рублей, что сегодня эквивалентно $6015. Этого хватит, чтобы приобрести примерно пять квадратных метров у столичного застройщика.
Первый год нужно уплачивать только проценты — по 191 рублю в месяц, начиная со второго года платеж составит 515 рублей в первый месяц и далее пойдет на уменьшение: 512, 508, 504 и т. д. Если взять кредит не на строительство, а на покупку жилья, то размер платежей будет одинаковым. Таким образом, через пять лет общая переплата по процентам составит около 7000 рублей (при условии, что ставка рефинансирования не изменится). Но кредит можно погасить и досрочно (если есть возможность, конечно же).

Если же у банка необходимо занять, предположим, 50 000 рублей, то средняя зарплата должна составлять в районе 4200 рублей.
Напомним, сегодня кредиты на жилье на коммерческих условиях предоставляет также «Беларусбанк». Там ставка — 21% годовых, а срок — до 20 лет. Сравнение кредитов от двух банков — в нашей табличке.
 
 
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«Приорбанк» запустил собственную программу по кредитованию жилья на общих условиях
 
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