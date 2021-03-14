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Самые красивые реки мира в фотографиях

14.03.2021 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

День рек, или Международный день действий против плотин, отмечают с 1997 года. После возведения плотина задерживает песок, ил, другие придонные отложения, тем самым обедняя пойменные луга и болота ниже по течению, что и является главной причиной опустошения и угрожает всей экосистеме. 

Три из четырех крупных рек в мире уже не являются свободно текущими от истоков до моря. Экологи взывают к сохранению чистоты рек, ведь осушение и обмеление водных артерий Земли угрожает сохранению жизни на планете.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь подборку самых красивых рек в мире, среди которых Каньо-Кристалес, Амазонка, Волга, Шпрее, Соча, Дунай, Футалеуфу, Дуэро и другие.

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14 марта во всем мире отмечается День рек — водных артерий, несущих нашей планете жизнь. Какие из них самые красивые?
 
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