Самые красивые реки мира в фотографиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

День рек, или Международный день действий против плотин, отмечают с 1997 года. После возведения плотина задерживает песок, ил, другие придонные отложения, тем самым обедняя пойменные луга и болота ниже по течению, что и является главной причиной опустошения и угрожает всей экосистеме.

Три из четырех крупных рек в мире уже не являются свободно текущими от истоков до моря. Экологи взывают к сохранению чистоты рек, ведь осушение и обмеление водных артерий Земли угрожает сохранению жизни на планете.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь подборку самых красивых рек в мире, среди которых Каньо-Кристалес, Амазонка, Волга, Шпрее, Соча, Дунай, Футалеуфу, Дуэро и другие.

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