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Самые красивые реки мира в фотографиях
14.03.2021 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
День рек, или Международный день действий против плотин, отмечают с 1997 года. После возведения плотина задерживает песок, ил, другие придонные отложения, тем самым обедняя пойменные луга и болота ниже по течению, что и является главной причиной опустошения и угрожает всей экосистеме.
Три из четырех крупных рек в мире уже не являются свободно текущими от истоков до моря. Экологи взывают к сохранению чистоты рек, ведь осушение и обмеление водных артерий Земли угрожает сохранению жизни на планете.
Смотрите в фотоленте
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14 марта во всем мире отмечается День рек — водных артерий, несущих нашей планете жизнь. Какие из них самые красивые?
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