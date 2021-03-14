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Астрономическая весна уже близко: прогноз погоды в Беларуси с 15 по 21 марта

14.03.2021 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар- Sputnik. Весна постепенно укрепляет свои позиции, но на 15 марта синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении в Беларуси.

По информации Белгидромета, в понедельник на отдельных участках дорог республики будет сохраняться гололедица. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. Слабый туман, плохая видимость – до километра. Температура ночью от -3°C до +3°C, днем +4°C…+6°C.

Во вторник, 16 марта, днем столбики термометров покажут от +2°C тепла по востоку до +6°C по юго-западу.

В среду, 17 марта, пройдут дожди, местами будет мокрый снег. Утром туманы, видимость ухудшится до 500 метров. Ночью около 0, днем в среднем до +3°C. 

18 и 19 марта сохранится аналогичная погода: дождливо, местами мокрый снег. Температура воздуха ночью от -1°C до +3°C, при прояснениях до 5 мороза. Днем 18 марта от 0 до +3°C, 19 марта от  -2°C до +1°C.

А вот к следующим выходным осадков станет меньше. По-прежнему утренние туманы. Немного порывистый западный ветер.

20 и 21 марта температура воздуха ночью составит от 0 до -5°C, днем в субботу около +3°C, в воскресенье по северу днем до -2°C, по югу до +2°C.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на потепление после циклона "Клаус", в понедельник в стране на дорогах гололедица – синоптики объявили желтый уровень опасности. Сильные туманы будут по...
 
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