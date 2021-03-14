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В Майами пикетируют Citibank, который координирует продажу белорусских гособлигаций
Источник материала: Хартия'97
В Майами пикетируют Citibank, который координирует продажу белорусских гособлигаций
Фотофакт.
Активисты Южно-Флоридского отдела Белорусско-американского объединения (БАЗА) пикетировали офис Сitibank в Майами, сообщает
Банковская система Сиtigroup еще в июне 2020 согласилась быть одним из координаторов продажи $1,25 миллиардов государственных облигаций Беларуси, а лондонский офис Citi-главным финансовым руководителем проекта.
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