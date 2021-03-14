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В Минске снова проблемы с водой

14.03.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске снова проблемы с водой

  • 14.03.2021, 16:24
В Минске снова проблемы с водой

Из кранов в квартирах течет грязная вода.

О проблеме рассказывает агентство «Минск - новости». У жителей микрорайона Зеленый луг в Минске из кранов течет грязная вода коричневого цвет. Как объяснили в «Минскводоканале», примерно в 10 утра из-за повреждения трубопровода холодной воды на улице Мирошниченко, та вода, которая подается потребителям, взмутилась. Грязная вода течет у жителей домов N11,27,29,31,37,47 на ул. Мирошниченко и дома N20 на ул. Гамарника 20.

Сейчас повреждение устраняют. Пока ведутся работы, в микрорайон подвозят воду в цистернах. Они размещены по улице Мирошниченко, 27 и 47.

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Теги: Минск
 
 
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Из кранов в квартирах течет грязная вода.
 
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