﻿ SpaceX запустила еще одну группу интернет-спутников Starlink. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

SpaceX запустила еще одну группу интернет-спутников Starlink

14.03.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

SpaceX запустила еще одну группу интернет-спутников Starlink

  • 14.03.2021, 16:13
SpaceX запустила еще одну группу интернет-спутников Starlink

Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал.

Компания SpaceX запустила в американском штате Флорида ракету-носитель Falcon 9 с еще одной группой из 60 интернет-спутников Starlink. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает РИА Новости.

Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал в 06:01 по местному времени (13:01 по Минску). Первая ступень ракеты, как ожидается, приземлится на плавучую платформу в Атлантике и будет использована в дальнейшем.

В феврале Илон Маск пообещал увеличить скорость спутникового интернета Starlink вдвое в 2021 году.

24 января компания SpaceX Илона Маска успешно провела запуск ракеты с 143 спутниками Starlink. Стоимость запуска спутника весом 200 килограммов обошлась компании примерно в миллион долларов. Первая группа спутников глобального сетевого проекта Starlink, рассчитанного на предоставление доступа к интернету в различных регионах мира, была запущена в мае 2019 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вакцина от COVID-19 производства компании «Johnson & Johnson» поступит во Францию уже через месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by