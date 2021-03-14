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Протестная Масленица: как Беларусь встречает весну

14.03.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Протестная Масленица: как Беларусь встречает весну

  • 14.03.2021, 15:55
Протестная Масленица: как Беларусь встречает весну
Фото: «Радыё Свабода»

Акции проходят и в Минске, и в регионах.

В субботу и воскресенье традиционные масленичные гуляния сопровождались такими же традиционными в Беларуси акциями протеста, пишет сайт thinktanks.by.

В субботу шествие состоялось во Фрунзенском районе Минска и в районе улицы Ангарской. Флешмобы прошли в Боровлянах, Дзержинске и Жодино.


В воскресенье акция солидарности с белорусскими политзаключенными состоялась в Сеннице. Люди в черной одежде и красными лентами выражали против массовых задержаний по политическим мотивам людей в Беларуси. Эта акция стала логическим продолжением другого мероприятия, прошедшего 12 марта в Минске. Тогда люди в черном вышли на проспект Победителей.


Фото: «Радыё Свабода»

В воскресенье были отмечены мероприятия в других пригородах Минска с выходом на природу, выпечкой блинов и сжиганием чучел.

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Теги: Минск
 
 
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Акции проходят и в Минске, и в регионах.
 
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