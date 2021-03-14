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Вице-президент Еврокомиссии: «Северный поток-2» не нужен для энергоснабжения ЕС

14.03.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вице-президент Еврокомиссии: «Северный поток-2» не нужен для энергоснабжения ЕС

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  • 14.03.2021, 15:40
Вице-президент Еврокомиссии: «Северный поток-2» не нужен для энергоснабжения ЕС

Есть шансы, что российский проект не будет завершен.

Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европа не нуждается в газопроводе "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Тиммерманс сказал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

"Нам не нужен "Северный поток 2". Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но "Северный поток-2" существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - сказал Тиммерманс.

Строительство российского газопровода находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

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