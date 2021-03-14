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Белорусский дуэт стал восьмым в супермиксте на этапе КМ по биатлону

14.03.2021 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский дуэт в составе Анны Солы и Сергей Бочарников занял восьмое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.


Фото: Дарья Бурякина

В пассиве белорусской команды один штрафной круг и 14 дополнительных патронов. Они уступили победителю минуту и 24 секунды.

Виктория же досталась команде Швеции (Перссон, Самуэльссон), которая в финишном спурте опередила Норвегию (Тандреволд, Лагрейд).

Бронза в активе американского дуэта (Данкли, Догерти).

 
 
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Белорусский дуэт в составе Анны Солы и Сергей Бочарников занял восьмое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
 
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