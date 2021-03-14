Главное в воскресенье. Тихановская призвала политзаключенных остановить голодовку, британский министр высказалась о высылке польских дипломатов

Источник материала: Onliner Итак, белорусская политика не выпускает нас из объятий даже в воскресенье. Сегодня Светлана Тихановская призвала Игоря Лосика, Игоря Банцера и Дмитрия Фурманова остановить голодовку, британский министр высказалась о высылке польских дипломатов из Беларуси, а по Партизанскому проспекту в столице прошли женщины с зонтиками. Ниже рассказываем обо всем подробнее.

Светлана Тихановская призвала политзаключенных остановить голодовку

Сегодня Светлана Тихановская обратилась к Игорю Лосику, Игорю Банцеру и Дмитрию Фурманову. Вот что она сказала:

— Игорь Лосик, Игорь Банцер и Дмитрий Фурманов. Вы можете не узнать о том, что я сейчас говорю эти слова. Но мы все знаем о вас и вашем безграничном мужестве. Вы сейчас рискуете своими жизнями, выражая свой протест через голодовку. Но мы, белорусы, не готовы рисковать вами. Как человек, мать и жена, я прошу вас остановить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси.

Тихановская отметила, что она делает все возможное для их освобождения, и заметила, что встречалась с делегациями Евросоюза и ООН.

— Но я не знаю, есть ли у вас еще неделя. А значит, у нас нет права просто ждать чьих-то действий, ведь это ожидание ведет к страшным жертвам.

Говорят, человек живет три десятка суток без еды, трое суток без воды и три минуты без воздуха. Но единственное, в чем я уверена — что, каким бы ни было ваше решение, вы уже показали, что не готовы жить ни секунды без своих убеждений.

Министр Великобритании по делам европейского соседства и Америки Уэнди Мортон поддержала Польшу в конфликте с Беларусью

Сегодня министр Великобритании по делам европейского соседства и Америки Уэнди Мортон высказалась по поводу высылки польских дипломатов из Беларуси.

«Великобритания солидарна с Польшей после необоснованной высылки трех польских дипломатов из Беларуси. Еще одно трусливое нападение на тех, кто просто выполняет свою работу. Наши страны едины в своей поддержке белорусского народа. Разам для Беларусі!» — написала она в Twitter.





На Партизанском проспекте заметили девушек с зонтиками

Сегодня читатели прислали нам фотографии девушек с бело-красными зонтиками. Сообщается, что гуляющих видели на Партизанском проспекте в столице.









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