Еврокомиссия: Европе не нужен Северный поток-2

Европа не нуждается в российском газопроводе Северный поток-2, заявил вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.





цитирует политика korrespondent.net "Нам не нужен Северный поток-2. Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения Евросоюза. Но Северный поток-2 существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование Северного потока-2 в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", -политика korrespondent.net





Ранее издание Politico узнало, что администрация президента США Джо Байдена хочет помешать строительству СП-2, но не хочет портить отношения с Германией. При этом Вашингтон рассматривает возможность новых санкций, которые могут остановить газопровод, строительство которого вышло на финишную прямую.





В середине февраля СМИ писали о возможности пересмотра политики США в отношении Северного потока-2. Газеты Financial Times и Wall Street Journal узнали, что команда Байдена ведет с Германией переговоры о смягчении санкций. Об этом подробно в материале Как Байден может изменить политику по СП-2.





Позже администрацию Байдена раскритиковали за слабые санкции против СП-2.





В конце февраля в Германии объяснили, почему не могут отказаться от Северного потока-2.



