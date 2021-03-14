ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О словах Лукашенко: руководители пониже представляют ситуацию таким образом, чтобы оправдать неудачное выступление

14.03.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный хоккейный эксперт и бывший судья Леонид Вайсфельд высказал свое мнение относительно судейства в сериях плей-офф СКА — "Динамо" (Минск) и "Авангард" — "Автомобилист".

СКА и "Авангард" выиграли серии первого раунда со счетом 4-1.

Как относитесь к словам Александра Лукашенко, что судьи убили игру в серии СКА и минского "Динамо"? Вы считаете также?
У меня совершенно другая точка по этому вопросу. Понятно, что каждый может высказываться как он хочет, но я абсолютно так не считаю. Судейские ошибки может и были, но никакого предвзятого отношения нет.

Может быть, руководители подобным образом пытаются оправдать поражения в плей-фф?
Руководители пониже, представляют ситуацию таким образом, чтобы как-то оправдать неудачное выступление своей команды в сезоне. Хотя, я считаю, что минчане выступили вполне успешно. Они не уступили всухую, как тот же "Йокерит", к примеру. Они бились, но нужно реально смотреть на вещи — СКА команда совершенно иного уровня. Люди просто подставляют своих руководителей. То же самое касается серии "Авангарда" и "Автомобилиста", — цитирует специалиста СЭ.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный хоккейный эксперт и бывший судья Леонид Вайсфельд высказал свое мнение относительно судейства в сериях плей-офф СКА — "Динамо" (Минск) и "Авангард" —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главное в воскресенье. Тихановская призвала политзаключенных остановить голодовку, британский министр высказалась о высылке польских дипломатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by